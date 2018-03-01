В Киеве пройдет международная велогонка

В гонке примут участие команды из более чем 20 стран Европы

С 1 по 3 июня в столице по случаю Дня Киева состоится международная велогонка "Race Horizon Park".

Об этом сообщается на официальном сайте Соломенской РГА.

В велогонке примут участие команды из более чем 20 стран Европы, ожидаемая численность пелотона (основная группа гонщиков в спортивной гонке – Ред.) – 200 спортсменов.

Детальную информацию о программе мероприятия можно найти на сайте Соломенской РГА.

Напомним, в октябре 2017 года в Киеве впервые состоялись уникальные соревнования для всех поклонников велосипедов. Различные виды велосипедов, профессиональные спортсмены и любители, женщины и мужчины в возрасте от 18 лет (более 150 человек) – все в одинаковых условиях покоряли крутой Андреевский спуск. Участники преодолевали 580 метров брусчатки с набором высоты в 56 метров. Главной особенностью гонки Red Bull Володар Гори стала возможность принять участие всех желающих на любом "железном коне": шоссейный велосипед, bmx, фикс, mtb и другие.

Ранее обладательница Кубка мира по маунтинбайку Яна Беломоина рассказала нам о флаге в колесе, купании в горных реках и пеньках-подиумах. "Сейчас я уже профи по открыванию шампанского", – говорит Беломоина.