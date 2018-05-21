В киевском парке Шевченко с июня по ноябрь будет проходить ярмарка

Сегодня, 16:14

Цель ярмарки – привлечение киевлян и гостей города к живописи

 

В парке состоится тематическая ярмарка «Искусство лечит». Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
В парке состоится тематическая ярмарка «Искусство лечит». Фото из архива "Сегодня"

Летом и осенью в столичном парке имени Тараса Шевченко состоится тематическая ярмарка "Искусство лечит". Цель ярмарки – привлечение киевлян и гостей города к живописи, декоративно-прикладному искусству и народным ремеслам.

Согласно распоряжению КГГА, ярмарка будет проходить:

  • 16-17 июня;
  • 21-22 июля;
  • 11-12 августа;
  • 8-9 сентября;
  • 20-21 октября;
  • 3-4 ноября.

Гостей мероприятия будут ожидать мастер-классы по живописи и декоративно-прикладному искусству, выступления народных артистов, а также конкурсы для детей и взрослых.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Контрактовой площади 19-20 мая, 23-24 июня и 24-26 августа пройдет тематическая ярмарка "Большая Подольская ярмарка "Киевские Контракты".

В эти дни на Контрактовой площади с 10:00 будет проходить продажа продовольственных и непродовольственных товаров, эксклюзивной хенд-мейд продукции украинских мастеров.

Напомним, в воскресенье, 27 мая, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню КиеваВ мероприятии примут участие муниципальные, национальные и другие независимые творческие коллективы столицы, среди которых три оркестра и два хора. Зрителям покажут шоу маршевых барабанов, шоу на цимбалах и яркое vj-шоу. Состоятся два dj-сета.
парк Шевченко, ярмарка, искусство, живопись, выступления
Источник:

"Сегодня"

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