В киевском парке Шевченко с июня по ноябрь будет проходить ярмарка
Цель ярмарки – привлечение киевлян и гостей города к живописи
Летом и осенью в столичном парке имени Тараса Шевченко состоится тематическая ярмарка "Искусство лечит". Цель ярмарки – привлечение киевлян и гостей города к живописи, декоративно-прикладному искусству и народным ремеслам.
Согласно распоряжению КГГА, ярмарка будет проходить:
- 16-17 июня;
- 21-22 июля;
- 11-12 августа;
- 8-9 сентября;
- 20-21 октября;
- 3-4 ноября.
Гостей мероприятия будут ожидать мастер-классы по живописи и декоративно-прикладному искусству, выступления народных артистов, а также конкурсы для детей и взрослых.
Ранее мы сообщали, что в Киеве на Контрактовой площади 19-20 мая, 23-24 июня и 24-26 августа пройдет тематическая ярмарка "Большая Подольская ярмарка "Киевские Контракты".
В эти дни на Контрактовой площади с 10:00 будет проходить продажа продовольственных и непродовольственных товаров, эксклюзивной хенд-мейд продукции украинских мастеров.
Напомним, в воскресенье, 27 мая, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню Киева. В мероприятии примут участие муниципальные, национальные и другие независимые творческие коллективы столицы, среди которых три оркестра и два хора. Зрителям покажут шоу маршевых барабанов, шоу на цимбалах и яркое vj-шоу. Состоятся два dj-сета.