В киевском парке Шевченко с июня по ноябрь будет проходить ярмарка

Летом и осенью в столичном парке имени Тараса Шевченко состоится тематическая ярмарка "Искусство лечит". Цель ярмарки – привлечение киевлян и гостей города к живописи, декоративно-прикладному искусству и народным ремеслам.

Согласно распоряжению КГГА, ярмарка будет проходить:

16-17 июня;

21-22 июля;

11-12 августа;

8-9 сентября;

20-21 октября;

3-4 ноября.

Гостей мероприятия будут ожидать мастер-классы по живописи и декоративно-прикладному искусству, выступления народных артистов, а также конкурсы для детей и взрослых.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Контрактовой площади 19-20 мая, 23-24 июня и 24-26 августа пройдет тематическая ярмарка "Большая Подольская ярмарка "Киевские Контракты".

В эти дни на Контрактовой площади с 10:00 будет проходить продажа продовольственных и непродовольственных товаров, эксклюзивной хенд-мейд продукции украинских мастеров.

Напомним, в воскресенье, 27 мая, с 13:00 до 21:00 на уличной сцене возле КГГА (ул. Крещатик, 36) состоится большой концерт ко Дню Киева. В мероприятии примут участие муниципальные, национальные и другие независимые творческие коллективы столицы, среди которых три оркестра и два хора. Зрителям покажут шоу маршевых барабанов, шоу на цимбалах и яркое vj-шоу. Состоятся два dj-сета.