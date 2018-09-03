ФОТОФАКТ. В парке "Победа" появился зонт для романтиков

Сегодня, 11:28

Под зонтиком разместят указатели с расстоянием к разным городам Европы, а территорию вокруг засадят вечнозелеными кустами


Фото: facebook.com/dniprouzn/

Фото: facebook.com/dniprouzn/

Фото: facebook.com/dniprouzn/

Фото: facebook.com/dniprouzn/

Фото: facebook.com/dniprouzn/

В парке "Победа" завершают работу на новым арт-объектом под названием "Зонтик". По задумке зеленстроевцев, под зонтом посетители парка смогут назначать свидания, прятаться в дождь и в жару, а также отдохнуть на лавочке.

Под зонтиком разместят указатели с расстоянием к разным городам Европы, а территорию вокруг засадят вечнозелеными кустами.

"Около 2900 кустов самшита и 450 кустов бересклета формируют оригинальную зеленую композицию, которую подвергнут формированию после приживления кустов. Это место обязательно станет любимым для отдыха, встреч, а возможно и местом признания в любви", – рассказали в "Киевзеленстрое".

Ранее мы писали о том, что в Киеве немало мест, где можно бродить часами, потеряв чувство времени. А если отправиться на прогулку в компании близкого человека – даже время года не имеет значение. Тем более, что гулять вдвоем по городу – беспроигрышная идея для свидания. 

Сайт "Сегодня" собрал список самых живописных мест города, которые идеальны для романтических прогулок.

Между тем, осень не зря называют "второй весной" – прозрачный воздух и пожелтевшие листья навевают романтическую атмосферу. Самое время для свиданий! Команда "Сегодня" подготовила список идей, куда в Киеве можно сходить вдвоем и приятно провести время.
Киев, парк, романтика, киевзеленстрой, арт-объект
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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