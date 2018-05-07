Вход в "Софию Киевскую" временно станет бесплатным

18 мая в Киеве будут отмечать Международный день музеев

В пятницу, 18 мая, по случаю Международного дня музеев можно будет бесплатно посетить Национальный заповедник "София Киевская" и все его музеи.

"Отпразднуйте этот день в сердце Киева, посетив Софийский собор, Дом митрополита, Золотые ворота, Кирилловскую церковь и смотровую площадку Андреевской церкви", – говорится в сообщении на сайте "Софии Киевской".

Также на сайте сообщаются интересные факты о "Софии Киевской":

Высота Софийской колокольни 76 м;

В колокольне хранится колокол весом 13 тонн и высотой 1,25 метра, который отлили по заказу Ивана Мазепы;

Андреевская церковь является одним из 4 памятников Украины, вошедших в каталог "100 чудес света";

На стенах Софийского собора сохранилось более 7000 граффити XI – XVII вв.;

В течение прошлого года музеи Национального заповедника "София Киевская" посетили 248,9 тыс. человек. Это больше населения, например, Ивано-Франковска

Напомним, одна из главных христианских святынь Восточной Европы — Софийский собор — вскоре начнет праздновать 1000-летие со дня освящения и первого богослужения. Напомним, согласно "Повести временных лет" собор был построен в 1037 году князем Ярославом Мудрым после победы над печенегами, однако, как выяснили ученые Нацзаповедника "София Киевская", возвели святыню во втором десятилетии XI века, заложили 4 ноября 1011 года, а освятили 24 мая (по старому стилю 11 мая) 1018 года. Строить собор начал князь Владимир Великий, а завершил Ярослав Мудрый.