Виталий Кличко проведет экскурсию по Киеву для ведущей канала "Украина"

Сегодня, 15:10

Вместе с ведущей Светланой Катренко на прогулку по выдающимся местам Киева приглашает мэр украинской столицы

24 августа, в День Независимости Украины, в спецвыпуске программы "Ранок з Україною", который стартует в 6:30, мэр Киева Виталий Кличко проведет экскурсию по городу ведущей Светлане Катренко и поделится милыми историями из своего детства.

Особый сюрприз приготовили создатели программы "Ранок з Україною" для своих зрителей. Вместе с ведущей Светланой Катренко на прогулку по выдающимся местам Киева приглашает сам мэр украинской столицы – Виталий Кличко. По его словам, свой первый заработок он получил, именно проводя экскурсии по Киеву.

"Да, действительно я свои первые деньги заработал, будучи экскурсоводом по городу Киеву. Я проводил экскурсии школьникам бывшего Советского Союза, и сегодня тоже использую этот опыт для друзей, которые приезжают в Киев – с радостью показываю и рассказываю историю нашего города", – говорит Виталий Кличко.

Как признается Светлана, звездный гид поразил ее своей галантностью.

"Виталий Кличко настолько приятный и интересный человек, что иногда мне было трудно поверить, действительно ли это тот брутальный и опасный боксер, которого боялись противники со всего мира. А еще он искренне рассказал милые истории из детства и показал Киев, каким его любит сам", – заинтриговала Светлана Катренко.

Напомним, 24 августа в 6:30 в эфире канала "Украина" выйдет специальный выпуск программы "Ранок з Україною" ко Дню Независимости. Праздничный эфир в наиболее знаковом месте Одессы – на Потемкинской лестнице с невероятным видом на Черное море – проведут Лилия Ребрик и Григорий Герман.

В спецвыпуске Григорий Герман поднимется на борт настоящего военного корабля. Он покажет и расскажет зрителям, как патрулирует морские границы Украины сторожевое судно "Павел Державин".

Всегда позитивная Лилия Ребрик отправится на экскурсию по Одессе вместе с народным артистом Украины, участником комик-труппы "Маски" Борисом Барским. Артист покажет свои любимые места в родном городе, а еще – раскроет секреты одесского юмора.

А Сергей Зенин отправится в Запорожье, где он посетит одно из крупнейших металлургических предприятий Европы "Запорожсталь".

Смотрите специальный выпуск программы "Ранок з Україною" ко Дню Независимости в пятницу, 24 августа, в 6:30 на телеканале "Украина".
Кличко, День Независимости, экскурсия, Ранок
Источник:

"Сегодня"

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