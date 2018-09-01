Выходные на крыше: как провести время на высоте птичьего полета

Журналисты "Сегодня" выяснили, что на высоте и кофе вкуснее, и фотографии лучше

По той или иной улице своего города можно проходить сотни раз и даже не задумываться о том, что с высоты птичьего полета все выглядит совершенно не так, как мы привыкли.

Чтобы шут улицы остался где-то внизу, не нужен вертолет – стоит просто подняться на крышу. Там может находится кафе, ресторан или обзорная терраса. Таки мест в столице десятки. В интернете не сложно найти заведение на собственный вкус. В большинство их них вход свободный. Главное – определиться, как вид больше по душе: Днепр, мосты через него, площади, соборы или парки.

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Такие террасы – идеальное место для любителей фотографий и кофеманов. Обычно в таких местах напитки на 10-30% дороже, чем в среднем на улицах. Хотя покупать что-то и не обязательно – можно просто наслаждаться моментом.

А если и этого мало, можно подняться на самую высокую смотровую площадку столицы – щит монумента Родина-мать. Сооружение достигает почти 100 метров – это как дом в 30 этажей. Здесь есть лифт, но не до самого верха, потому ступенек не избежать.

"Главное обувать не каблуки и не шлепки, а кроссовки", – советует инструктор Николай Науменко.

Но если экстрим не для вас, сказочными пейзажами можно наслаждаться и с земли – этому способствует гористость Киева. Сделать это можно со склонов ботанического сада, Подола или с Лысой горы возле метро Выдубичи.

Ранее мы писали о том, где в Киеве есть необычные крыши. Например, в столице есть крыши-близнецы и крыша-велотрек. А в одном из домов, оказывается, еще сто лет назад была предусмотрена раздвижная крыша из бамбука.