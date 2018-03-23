Выходные в Киеве: куда пойти 24 и 25 марта

В столице грядут выходные. Хотя погода пока не особо радует теплом, солнечные дни уже располагают к прогулкам и культпоходам. Не время сидеть дома, ведь в Киеве и его окрестностях – немало интересных мероприятий, и на многие из них можно попасть бесплатно.

Велошкола по безопасности движения (сквер напротив кинотеатра "Жовтень")

В воскресенье, 25 марта с 11:30, велотренеры Ассоциации велосипедистов Киева проведут весенний мастер-класс по велосипедной езды в рамках фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Тренинг предусматривает теоретическую и практическую части. В теоретической части можно принять участие без велосипеда, практика – поездка по улицам Подола в сопровождении велотренера.

На мастер-классе расскажут про особенности велосипедной езды для тех, кто только открывает велосезон, где можно, и где нельзя ездить в городе, как повернуть налево и какие правила необходимо соблюдать.

Участие в мастер-классе – бесплатное, необходима регистрация (http://bit.ly/veloshkola)

Шоу-выставка "Мир лошадей" ("Парк Киевская Русь", село Копачов)

24-25 марта в "Парке Киевская Русь" состоится выставка-показ "Мир лошадей". Главными на этом празднике будут не князья или богатыри, а их верные спутники и добрые друзья – лошади из Княжеской конюшни Древнего Киева.

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В шоу будут участвовать кони уникальных пород, которым более тысячи лет. Гости узнают о происхождении этих пород, и о том, какие выдающиеся люди древности в свое время ездили на представителях той или иной породы коней. Лошадок можно будет погладить, сфотографироваться с ними, и даже покататься верхом.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 17:30. Маршрутки будут курсировать от станции метро "Выдубичи" в 11:00 и 13:00. Цена билета – 150 грн., для пенсионеров и студентов – 100 грн., для детей школьного возраста – 50 грн., дошкольникам – бесплатно.

Выставка графики и эмали Оксаны Стратийчук (Ornament Art Space, ул. Анри Барбюса, 53)

Соскучились за весенними цветами и нежными красками? Тогда вам сюда. На выставке представлены композиции с растениями, напоминают о весне и начале нового животворного периода.

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"Оксана Стратийчук известна как автор оригинальных офортов, в которых использует аппликацию и акварельные тонировки. Авторская техника, неоднократное повторение сюжета на единой плоскости придает работам изысканную современную декоративность и сходство с древними украинскими коврами", – рассказали в галерее.

Посетить выставку можно с 11 утра, 24 и 25 марта – последние дни ее работы.

Встреча с командой Ukraїner и Валерием Ермаковым в Киеве (ПеремогаSpace, бульвар Шевченко, 62)

Это – история о чуде и силе соцсетей. 850 людей поддержало осуществление мечты скульптора Валерия из села Панасовка. Ему – 79, он много лет создавал скульптуры, вдохновленный греческой мифологией. Именно поэтому возникла идея устроить ему путешествие в Грецию.

"Это история о каждом из нас, о наших старших родителях, которые всю жизнь не могли увидеть мир, описанный в книгах и фильмах. Это история невероятной взаимопомощи, когда люди воплощают в жизнь мечту для другого, незнакомого человека", – говорят организаторы встречи.

В поездке команда Ukraїner снимала фильм. Встреча, на которой Валерий расскажет о своем удивительном путешествии, состоится 24 марта в 19:00. Вход – бесплатный.

Выставка кимоно (Библиотека КПИ, проспект Победы, 37)

В Украинско-японском центре КПИ имени Игоря Сикорского проходит выставка национальной японской одежды. Здесь все имеет значение: от узора вышивки и длинны рукава до способа завязывания пояса. Каждая деталь имеет свой символ и может рассказать о социальном происхождении, статусе и возрасте человека. Экспозиция работает до 25 марта.