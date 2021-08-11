240 тисяч гривень за зняття пристріту: в Київській області чоловік і жінка "попалися на вудку" шахраїв

Копи зловили жінок з грошима на руках. Фото: колаж "Сегодня"

Подружжя з Рокитного (Київська область) віддали 240 тисяч гривень за зняття пристріту. Як повідомили в поліції області, псевдо-цілительки ромської національності придумали для сім'ї жахливі байки про смерть рідних і пообіцяли допомогти.



Для переконливості влаштували кілька ритуалів, і попросили господарів принести готівку.

Пенсіонери схаменулися лише через дві години і повідомили в поліцію. Аферисток затримали через кілька годин.

Гроші були ще при них.

Нові схеми шахраїв

У Києві та області можна часто потрапити в руки шахраїв. Вони кожен раз придумують нові схеми обману.

Наприклад, дуже популярні видумки через інтернет. Шахраї під виглядом працівників ПриватБанку виманюють в українців гроші. Для цього вони використовують спеціальне мобільний додаток, за допомогою якого виводять всі гроші з рахунків.

Реклама

Крім того, аферисти придумали нову схему для обману людей – на цей раз за допомогою відправки товару післяплатою через "Нову пошту". Як розповіла жертва шахраїв, після оплати посилки вона забрала товар і відійшла в зону роздрукування, де намагалася відкрити коробку, яку склеїли зсередини. Коли її відкрили, то виявили цеглу і записку.

Раніше ми писали, що:

як покупцеві повернути гроші і захистити себе, якщо обдурили на онлайн-шопінгу;

і захистити себе, якщо обдурили на онлайн-шопінгу; шахраї придумали нову схему обману через ПриватБанк.

Більше про те, як не помилитись і не залишитися без грошей, розповіли в новинах "Сьогодні":