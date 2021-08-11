240 тисяч гривень за зняття пристріту: в Київській області чоловік і жінка "попалися на вудку" шахраїв

Копи зловили жінок з грошима на руках. Фото: колаж "Сегодня"
Подружжя з Рокитного (Київська область) віддали 240 тисяч гривень за зняття пристріту. Як повідомили в поліції області, псевдо-цілительки ромської національності придумали для сім'ї жахливі байки про смерть рідних і пообіцяли допомогти.
Для переконливості влаштували кілька ритуалів, і попросили господарів принести готівку.
Пенсіонери схаменулися лише через дві години і повідомили в поліцію. Аферисток затримали через кілька годин.
Гроші були ще при них.
Нові схеми шахраїв
У Києві та області можна часто потрапити в руки шахраїв. Вони кожен раз придумують нові схеми обману.
Наприклад, дуже популярні видумки через інтернет. Шахраї під виглядом працівників ПриватБанку виманюють в українців гроші. Для цього вони використовують спеціальне мобільний додаток, за допомогою якого виводять всі гроші з рахунків.
Крім того, аферисти придумали нову схему для обману людей – на цей раз за допомогою відправки товару післяплатою через "Нову пошту". Як розповіла жертва шахраїв, після оплати посилки вона забрала товар і відійшла в зону роздрукування, де намагалася відкрити коробку, яку склеїли зсередини. Коли її відкрили, то виявили цеглу і записку.
Раніше ми писали, що:
- як покупцеві повернути гроші і захистити себе, якщо обдурили на онлайн-шопінгу;
шахраї придумали нову схему обману через ПриватБанк.
Більше про те, як не помилитись і не залишитися без грошей, розповіли в новинах "Сьогодні":