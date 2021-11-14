450 доларів за "вакцинацію": у Києві фейкові COVID-сертифікати вводили у "Дію"

У Києві фейкові сертифікати вакцинації вводилися у "Дію" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві фейкові сертифікати вакцинації вводилися у "Дію". Спочатку до електронної медичної системи "HELSI" вносилися неправдиві відомості про проходження громадянами вакцинації проти коронавірусу. Після цього COVID-сертифікат автоматично формувався у мобільному додатку "Дія".

Про це пише прес-служба Київської міської прокуратури

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Хто організував схему

Організував виготовлення та продаж підроблених сертифікатів вакцинації проти COVID-19, а також негативних ПЛР-тестів громадянин Болгарії.

У протизаконний бізнес він долучив своїх знайомих та столичного лікаря. Щоб не прищеплюватись, люди готові були платити 450 доларів за фейковий сертифікат, який, втім, відбивався у "Дії".

У фігурантів справи провели обшуки

Вилучили значну кількість підроблених "ковідних" документів, сертифікатів, печаток та штампів лікарень. Також правоохоронці виявили електронну базу "клієнтів", яка налічує понад 11500 людей, які, ймовірно, могли скористатися послугами з виготовлення негативних ПЛР-тестів або сертифікатів з вакцинації.

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Яким буде покарання

Слідчі дії продовжуються. Вирішується питання про повідомлення причетним особам про підозру та обрання заходів. Крім статті про підробку документів, ділкам загрожує звинувачення у шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної техніки, за що можна отримати до восьми років ув'язнення.

В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів

В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше липових сертифікатів щодо вакцинації.

Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперових варіантах.

Крім того, вже винесли перші вироки за підробку сертифікатів COVID. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн., а за використання підробки – лише 850 грн.

У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19, хоча всі вважають, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

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