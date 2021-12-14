7 людей на місце! Чи легко знайти роботу в Києві і скільки можна заробити

Середня зарплата в Києві у 2021 році становила близько 30 тисяч грн. / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ залишається лідером на ринку праці в Україні. Найвищі позиції столиця утримує як у розмірі середньої заробітної плати, так і у кількості відкритих вакансій.

Про це свідчать дані grc.ua.

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Зокрема, 23% усіх актуальних вакансій, розміщених на кадровому порталі grc.ua, це пропозиції роботи саме в столиці.

Скільки людей на одне місце

Однак кількість вакансій не зменшує запит бажаючих на роботу в Києві. Умовний середній конкурс на одне робоче місце у Києві становить три особи, а в деяких професійних сферах конкурс ще вищий.

Наприклад, конкуренція серед спеціалістів з продажів у столиці складає 7 кандидатів на одне місце.

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Середня зарплата

Протягом року середня зарплата у відкритих вакансіях у Києві коливалася від 29 405 грн до найвищого показника у 40 342 грн.

Проте, навіть за найнижчих показників, столична середня зарплата залишалася більшою, ніж у інших чотирьох регіонах з найвищою середньою заробітною платою.

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