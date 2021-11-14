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"А де тут газон?" У Києві прославили чергового "героя парковки" (фото)

Інна Собора
14 листопада, 17:41
Водій Mercedes порушив відразу кілька пунктів ПДД, припаркувавши автомобіль на газоні та поряд із "зеброю"

У Києві помітили чергового "героя" паркування. / Фото: Колаж: Сьогодні

У ЖК Варшавський на Виноградарі у Києві виявили чергового "героя парковки". Елітний позашляховик припаркували просто на газоні перед багатоповерхівкою.

Фото опублікували у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

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"Національна українська рубрика "а де тут газон"???? Елітний ЖК Варшавський" , – підписано фото.

Також автор посту люто критикує власника Mercedes GLS, який вирішив розкатити газон "вздовж і впоперек".

Газон не можна розкатувати тільки якщо хоча б одну з умов виконується (список іронічний, – ред.):

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  • Огороджений, засіяний породистою травою, є паспорт
  • Паспорт газону роздруковано на білборді щонайменше 10 метрів прямо над газоном.
  • Газон охороняють автоматники, Нацдружини та ветерани АТО.
  • Є дорогий автоматичний полив та освітлення.
  • Мер щодня особисто перевіряє та поливає газон із лійки.
  • Трава висотою не менше 2 метрів і не менше 1000 рослин на квадратний метр.
  • Є дорожній знак 566.866 "ГАЗОН. БУДЬ НЕ ВБИЙ ЙОГО".

У Києві елітний Mercedes припаркував просто на газоні. Фото: dtp.kiev.ua

    Де заборонено зупинку

    Згідно з правилами дорожнього руху, автомобілів забороняється :

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    • на залізничних переїздах;
    • на трамвайних коліях (крім випадків, зумовлених пунктом 15.8 цих Правил);
    • на естакадах, мостах, шляхопроводах та під ними, а також у тунелях;
    • на пішохідних переходах та ближче 10 м від них з обох сторін, крім випадків переваги у русі;
    • на перехрестях і ближче 10 м від краю проїжджої частини, що перехрещується, за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для переваги в русі і зупинки проти бічного проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділова смуга;
    • у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділовою смугою або протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менше 3 м;
    • ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає – ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
    • є)близько 10 м від зазначеного місця виконання дорожніх робіт та в зоні їх виконання, де це створить перешкоди працюючим технологічним транспортним засобам;
    • у місцях, де буде неможливий зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;
    • у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора чи дорожні знаки;
    • ближче 10 м від виїздів із прилеглих територій та безпосередньо на місці виїзду.

    Де заборонено паркування

    • у місцях, де заборонено зупинку;
    • на тротуарах (крім місць, що позначені відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);
    • на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається не менше 2 м;
    • понад 50 м від залізничних переїздів;
    • поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів та опуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менше 100 м хоча б в одному напрямку руху;
    • у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, унеможливить рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;
    • ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;
    • на газонах.

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