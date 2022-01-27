"А хто тоді помер?" Лідера "SaveФОП" можуть звинуватити в організації заворушень з жертвами

Сергій Доротич розповів про постраждалих під час мітингів / Фото: Колаж: Сьогодні

Після мітингів підприємців у Києві лідер руху "SaveФОП" Сергій Доротич заявив, що поліцейські планують висунути йому звинуваченняза ч. 2 ст. 294 – масові заворушення, що призвели до людських жертв. Проте копи стверджують, що загиблих на мітингу немає.

Про це Доротич розповів сайту "Сьогодні".

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Доротич уточнив, що він та його прихильники шукають потерпілого, який знепритомнів під час мітингу. Проте, все ще невідомо, де він. Лідер "SaveФОП" вважає, що цього чоловіка вбили, хоча поліція відкидає цей факт.

У цьому випадку виникає питання – чому лідеру SaveФОП інкримінують організацію заворушень з людськими жертвами, якщо цієї жертви, за даними копів, немає.

"Якщо з ним все гаразд, то чому він не відгукується? Дивно все це. Дивно все це на тлі того, що мої адвокати мають інформацію про можливе моє затримання. Мені готуються інкримінувати статтю "Масові заворушення, які спричинили загибель людей або тяжкі наслідки". Якщо мені інкримінують цю статтю, тоді хто помер?" – дивується Сергій Доротич.

Що відомо про зниклих та ймовірну жертву?

За словами Доротича, інформацію про загиблого йому нібито дали правоохоронці, які таємно підтримують рух "SaveФОП". Він бачив, як тіло чоловіка без ознак життя копи завантажили в авто та відвезли у невідомому напрямку. Разом з ними зникли й двоє свідків. Наразі невідомо, де вони перебувають.

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Доротич стверджує, нібито має відео, де поліцейські ногами б'ють жертву. У сутичках також постраждали дві жінки – у них зламані руки. У самого Доротича після зіткнень боліли ноги та ребра.