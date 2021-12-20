А сніг буде? Синоптик попередила про сильні морози у столиці

Погода в Києві на 21 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 21 грудня, у Києві буде хмарно та холодно.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Снігу синоптик не прогнозує, обіцяє лише арктичне похолодання.

"У найкоротшу ніч року та протягом завтрашнього дня буде від -6 до -10 градусів" , – стверджує Наталка Діденко.

Погода в Україні на 21 грудня. Фото: Наталки Діденко

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Де чекати на морози

Якщо поглянути на карту України, то зимова погода прийде в країну "трикутником" однією вершиною донизу. Вдарять морози та випаде невеликий сніг у північних областях – це Волинь і надалі на схід до Сумщини.

Нижньою вершиною холодного трикутника стане Черкащина, зима також захопить Хмельниччину, частину Вінниччини на заході та частину Полтавщини на сході. Загалом дев'ять областей можуть бути до Нового року вкриті снігом, але не більше ніж 10 см заввишки.

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