Агресія РФ: у Броварах під час авіаудару загинула людина

РФ вдарили по військовій частині/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що внаслідок авіаудару РФ по Києву загинула людина.

Про це він повідомив у Facebook.

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Деталі

24 січня о 06:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на території військової частини у Деснянському районі столиці.

Займання сталося у 4-поверховій адміністративній будівлі військової частини: в одному будинку зруйновано 3-й та 4-й поверхи, пошкоджено 1-й та 2-йповерхи, другий будинок горить. Підрозділи ДСНС ліквідують пожежу.

За словами радника міністра МВС Антона Геращенка, внаслідок інциденту одна людина загинула, одна поранена, 5 постраждали.

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Воєнний стан в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме столиця в умовах воєнного стану:

Лікарні, поліклініки вся медична система столиці працює у посиленому режимі.

Метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення.

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