Алкоголь у крові перевищував норму в 16 разів: у Києві зупинили п'яного водія, і він заснув (відео)

У минулому році суд позбавив водія права керування за аналогічну провину – але йому це не завадило

На п'яного водія склали протокол. Фото: колаж "Сьогодні"

В одному зі спальних районів столиці поліцейські зупинили водія, який дивно поводився на дорозі. Виявилося, що рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 16 разів, повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ірина Шинкар.

Це сталося на Голосіївському проспекті, навпроти центрального входу в парк імені Рильського. Патрульні поліцейські зупинили автомобіль Toyota.

Як виявилося, минулого року суд позбавив водія права керування за аналогічну провину.

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Під час оформлення адміністративних матеріалів водієві, мабуть, стало нудно і він просто ліг спати. На автомобілі сліди від свіжої ДТП – можливо, водій втік з місця аварії.

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