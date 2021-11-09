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Аномалія? У Києві зацвіли каштани у листопаді (фото)

Ольга Кравченко
9 листопада, 12:16
До столиці прийшло похолодання, але це не заважає піти в зростання рослинам – фото квітучих дерев публікують у Мережі

Квітучі дерева радують киян та восени / Фото: Сьогодні

У Києві у листопаді знову зацвіли каштани. Очевидці помітили аномалію на Оболоні та Теремках.

Про це повідомляє Київ без цензури у Telegram.

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"Цвіт, що розпускається восени, загине з настанням перших холодів. А наступного року навесні ці гілки вже будуть порожніми – двічі на рік вони не зможуть зацвісти", – пишуть у Мережі.

Городяни помітили квітучі каштани у столиці. Фото: Київ без цензури / Фото: Telegram

Коли в Україні піде перший сніг

У середині місяця трохи потеплішає але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.

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Зазначимо, що морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

Раніше ми писали:

  • Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
  • Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально забирає вітром.