Аномалія? У Києві зацвіли каштани у листопаді (фото)

Квітучі дерева радують киян та восени / Фото: Сьогодні
У Києві у листопаді знову зацвіли каштани. Очевидці помітили аномалію на Оболоні та Теремках.
Про це повідомляє Київ без цензури у Telegram.
"Цвіт, що розпускається восени, загине з настанням перших холодів. А наступного року навесні ці гілки вже будуть порожніми – двічі на рік вони не зможуть зацвісти", – пишуть у Мережі.
Городяни помітили квітучі каштани у столиці. Фото: Київ без цензури / Фото: Telegram
Коли в Україні піде перший сніг
У середині місяця трохи потеплішає але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.
Зазначимо, що морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.
Раніше ми писали:
- Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально забирає вітром.