Антирекорд хворих за добу: яка ситуація з COVID-19 у Києві

У Києві продовжується "червона зона" карантину. Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на 19 листопада у Києві помічено велику кількість хворих на коронавірус. Вже з 22 листопада школярі столиці мають повернутися за парти, але "червона зона" продовжується.
Докладніше про ситуацію з COVID-19 у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу у Києві
Станом на ранок 19 листопада у Києві зафіксовано 1782 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 299 випадків більше, ніж 18 листопада (1483 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 285 662 випадки COVID-19.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 243 435 людей (1049 за добу)
- померли 7 096 людей (41 за добу)
У Київській області зафіксовано 166 538 випадків COVID-19 (945 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 143 580 людей (882 за добу)
- померли 3 888 людей (45 за добу)
Колишній мер Києва захворів на COVID-19
У колишнього мера Києва Олександра Омельченка підтвердили зараження коронавірусом. Наразі він перебуває у важкому стані. Про це повідомив Леонід Ємець.
"Щойно мер Віталій Кличко повідомив, що у Олександра Олександровича ковід. Він перебуває у лікарні і все непросто", – написав він.
У Києві продовжують підробляти COVID-сертифікати
У Києві викрили незаконну діяльність чоловіка, який робив та продавав підроблені COVID-сертифікати.
32-річний чоловік шукав "клієнтів" через соцмережі та пропонував придбати міжнародний COVID-сертифікат без проходження процедури вакцинації.
Відомо, що йому допомагала сімейний лікар, яка вносила недостовірну інформацію до бази даних електронної системи охорони здоров'я і видавала COVID-сертифікат.
Встановлено, що "клієнти" платили за "послугу" 4 000 грн та отримували підроблені сертифікати поштою.
Наразі правоохоронці готують зловмисникам повідомлення про підозри. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Продовжується досудове розслідування.
У Києві фейкові сертифікати вакцинації вводилися в "Дію"
Спочатку в електронну медичну систему "HELSI" вносилися неправдиві відомості про проходження громадянами вакцинації проти коронавірусу. Після цього COVID-сертифікат автоматично формувався у мобільному додатку "Дія".
Організував виготовлення та продаж підроблених сертифікатів вакцинації проти COVID-19, а також негативних ПЛР-тестів громадянин Болгарії.
У протизаконний бізнес він долучив своїх знайомих та столичного лікаря. Щоб не прищеплюватись, люди готові були платити 450 доларів за фейковий сертифікат, який, втім, відбивався у "Дії".
Коли Київ вийде із "червоної зони"?
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що на сьогодні у Києві показники коронавірусу не говорять про стабілізацію. Дати виведення столиці із "червоної зони" наразі немає.
Про це Кузін повідомив у ексклюзивному інтерв'ю для сайту "Сьогодні".
За його словами, коли ми говоримо про "червоний" рівень, то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну № 1236. Щодо Києва, то показники не свідчать про стабілізацію.
"У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці", – зазначив головний санітарний лікар України.
Він додав: поки що невідомо, коли столиця вийде із "червоної" карантинної зони.
"Дати немає, ми бачимо, що суттєвої стабілізації показників захворюваності теж немає", – наголосив Кузін.
Обмеження у столиці
З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що це означає?
Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця можуть також лише
- Заклади бізнесу (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть працювати за умови повної вакцинації персоналу. Відвідувати такі місця можуть лише вакциновані люди та ті, хто має чинний негативний ПЛР-тест.
- Навчальний процес у школах ведеться у дистанційному режимі для учнів 1-11 класів до поліпшення епідситуації.
- Діти та підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.
- Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації персоналу.
- Громадський транспорт працює. Пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.
Коли послаблять карантин?
За словами мера міста Віталія Кличка, це станеться, щойно динаміка захворюваності у Києві почне згасати.
Київські школярі повертаються за парти
У Києві з 22 листопада відновлять навчання в очному форматі у всіх школах. За парти повернуться учні всіх класів.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", – написав Кличко.
Зазначимо, раніше міський голова заявляв, що у столиці діти почали більше хворіти на COVID-19 у складній формі. Проте на сьогодні можна бачити, що добова захворюваність серед школярів знизилася тому, що діти навчаються дистанційно і не контактують.