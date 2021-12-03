Автомобіль повністю охопило вогнем: у Києві сталася страшна аварія (відео) — оновлено

На місце аварії виїхали спецслужби/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно таксист на шаленій швидкості влетів у авто на парковці, знову сталася страшна ДТП. Автомобіль після аварії загорівся.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Деталі ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Новокостянтинівській. Транспортний засіб повністю загорівся після аварії. Нині про постраждалих інформації немає. На місце ДТП виїхали працівники ДСНС, поліція та швидка допомога.

Водій міг бути п'яним

За інформацією Telegram-каналу KIEVMAP, автомобіль врізався у бетонну огорожу. Водій не постраждав. У чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння.

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У столиці на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів

Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.

"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.

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