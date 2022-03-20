У Києві відкриють чотири безкоштовні ресторани для пенсіонерів

У Києві відкриють чотири ресторани для пенсіонерів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві відкрили перший ресторан "Паляниця", де щодня з 12:00 до 15:00 пенсіонерів безплатно пригощають гарячими обідами. Ще три такі заклади розпочнуть роботу 22 березня.

Про це повідомив ресторатор Алекс Купер.

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Вчора ресторан відкрили на вулиці Великій Васильківській, 49-А (приміщення ресторану "Чорноморка").

Фото: Костянтин Усов

Нові заклади благодійної мережі "Паляниця" будуть за адресами:

вулиця Ярославська, 5/2 (Поділ);

вулиця Княжий Затон, 16-Д (Осокорки);

проспект Науки, 8 (Деміївка).

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