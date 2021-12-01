Безкоштовна ковзанка та купол із гірлянд: що чекає на киян на Софійській площі (фото)

Кияни незабаром отримають порцію новорічного настрою / Фото: Колаж: Сьогодні

Монтаж головної ялинки країни у Києві на Софійській площі розпочнуть у четвер. Поки що на місце звозять її фундамент та металеві конструкції. Про це сайту "Сьогодні" розповіли організатори новорічного свята.

Причина в тому, що цього року облаштовуватимуть новорічне містечко на Софійській площі по-іншому, не так як у минулі роки. Сьогодні після обіду робітники почнуть монтувати ковзанку навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому на Софійській площі.

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Ковзанка навколо Богдана Хмельницького

"Спочатку нам потрібно змонтувати ковзанку, щоб зрозуміти її реальні межі та зробити розрахунки для облаштування верхнього купола з гірлянд, який встановимо над площею. Діаметр купола 62 метри. Тому спочатку монтуватимемо ковзанку, а потім все інше – новорічні будиночки, головну ялинку. Раніше робили навпаки. Ставили ялинку, а потім решту. Ковзанка навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, до речі, буде безкоштовною для всіх відвідувачів, її площа становитиме 400 квадратних метрів", – повідомив сайт "Сьогодні" Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine.

Так виглядатиме новорічна ковзанка на Софійській площі. Фото: Folk Ukraine

Свято під Києвом

Поки у Києві встановлюють головну ялинку, на Київщині новорічні свята стартують уже з 4 грудня.

За містом на киян чекає казка. Фото: Folk Ukraine

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Цього дня почне працювати проєкт "Зима за містом" у Добропарку, а також там відкриється резиденція Доброчара – нового казкового героя.

Вже із 4 грудня "Добропарк" готовий зустрічати гостей. Фото: Folk Ukraine

Його завдання – вчити дітей усьому доброму та цікавому.

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Там відкриється резиденція Доброчара. Фото: Folk Ukraine

"4 грудня о 16:00 у нас буде запалення головної ялинки Добропарку, а також відбудеться фестиваль ілюмінації. Все вже готове до зустрічі гостей. Резиденція Доброчара прикрашена гірляндами. Там уже панує справжній новорічний настрій", – каже Ігор Добруцький.

У суботу почне працювати проєкт "Зима за містом". Фото: Folk Ukraine

Незабаром тут запалять головну ялинку. Фото: Folk Ukraine

У Добропарку можна оговтатися за порцією новорічного настрою вже тепер. Фото: Folk Ukraine

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