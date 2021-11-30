Без маски та COVID-сертифіката: нещеплений депутат Київради влаштував скандал у "Борисполі" (відео)

Депутат влаштував скандал у "Борисполі". Фото: колаж "Сьогодні"
Представник "Батьківщини" у Київраді Михайло Ковальчук влаштував скандал у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Він намагався вилетіти за кордон без сертифіката про вакцинацію та захисної маски на обличчі.
Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі Kievmap.
Деталі скандалу
Ковальчук збирався скористатися послугами компанії Austrian airlines та відлетіти до Відня, але цього не сталося. Політик вирішив полетіти за кордон без щеплення від коронавірусу та захисної маски.
Працівники аеропорту відмовили Ковальчуку у реєстрації на рейс, на що він відреагував досить емоційно.
На відео можна побачити, як депутат на стійці реєстрації накинувся на співробітниць "Борисполя" і відмовлявся одягнути маску та показати COVID-сертифікат.
На відмову в обслуговуванні Ковальчук відповідав цитатами номерів статей за Конституцією та заявляв, що його права порушують.
Внаслідок цього Ковальчука попросили залишити аеропорт і поліцейський вивів його за межі території.
Раніше ми писали:
- Що робити, якщо "Дія" не підтягнула COVID-сертифікат? Інструкції від Національної служби здоров'я України (НСЗУ).
- Європейський Союз виключив Україну із "зеленого списку" через складну ситуацію з COVID-19. Однак попри це багато країн Європи не забороняють в'їзд для українців.
Порушують Конституцію? Чи справді поліція має право перевіряти COVID-сертифікати.