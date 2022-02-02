Без опадів, але холодно: погода у Києві 2 лютого

У столиці буде "мінусова" температура/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві у середу, 2 лютого, буде прохолодною. У столиці прогнозують "мінусову температуру". Опадів не буде. Швидкість вітру сягатиме 3 м/с.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Сьогодні з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Ані снігу, ані дощу не буде. Стовпчики термометрів коливатимуться від -6 до +1 градуса. Вітер — 2-3 м/с. Через мороз у столиці можлива ожеледиця.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці: