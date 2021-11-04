Без опадів. Прогноз погоди у Києві на 4 листопада (карта)

У Києві дощу не прогнозують/Колаж: Сьогодні

У четвер, 4 листопада, у Києві очікується мінлива хмарність. Водночас синоптики дали прогноз погоди на новорічні свята.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у столиці України стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +13 градусів. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с. Опадів не прогнозують.

Природні катастрофи в Україні

Останніми роками в Україні змінюється клімат. Все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не надто характерні для нашої країни. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже зараз потрібно бути готовими.

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Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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