Бив металевою палицею: в Києві охоронець напав на чоловіка на в'їзді в лікарню

Бійка сталася на вході в Олександрівську лікарню / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві охоронець лікарні побив чоловіка металевою палицею та застосував сльозогінний газ. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції.

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Подробиці

Інцидент стався на території лікарні на вулиці Шовковичній. Там виник конфлікт між охоронцем медичної установи та чоловіком. Відзначимо, що на цій вулиці розташована Олександрівська клінічна лікарня.

Потерпілий 1982 року народження розповів поліцейським, що під час раптово виниклого конфлікту біля в’їзду до лікарні охоронець наніс йому тілесні ушкодження металевою палицею та застосував сльозогінний газ.

На місті події поліцейські встановили особу працівника лікарні. Ним виявився киянин 1971 року народження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цього інциденту та вивчають записи відеоспостереження.

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Що загрожує охоронцю за бійку

За даним фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Триває досудове розслідування.

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У Києві п’яний чоловік напав з ножем на лікаря "швидкої"

В столиці затримали чоловіка, який ножем вдарив лікаря за те, що він приїхав на виклик.

Як розповіла слідча Дніпровського управління поліції Альона Голенко, у квартирі між матір’ю та п’яним сином виник конфлікт, у ході якого жінка викликала швидку медичну допомогу.

"Чоловік, побачивши лікарів, підійшов до одного із медичних працівників та ударив ножем чоловіка у живіт, а після скоєного втік з місця події. Потерпілому медики надали невідкладну допомогу та госпіталізували до лікарні. Працівники сектору кримінальної поліції затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився 47-річний раніше не судимий киянин", – розповіла Голенко.

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