Битва за Київ продовжується! Стріляють навіть у центрі столиці – відео

У Києві продовжуються бої / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві станом на 6 ранку 26 лютого звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську звучать як автоматні черги, і вибухи.
Про це повідомили у соцмережах.
Як пише KIEVMAP, бої чутно у самому центрі Києва, а на Печерську звучать як автоматні черги, так і вибухи.
Також стрілянина йде у районі політехнічного інституту.
Неспокійно і на Караваєвих Дачах – у Мережі очевидці публікують відео.
Тим часом у районі зоопарку, де вночі були бої, зараз є масштабна пожежа.
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