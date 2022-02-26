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Битва за Київ продовжується! Стріляють навіть у центрі столиці – відео

Тетяна Очеретяна
26 лютого, 06:25
У столиці України триває безперервна стрілянина, розпочалися вуличні бої – що відбувається у різних районах міста

У Києві продовжуються бої / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві станом на 6 ранку 26 лютого звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську звучать як автоматні черги, і вибухи.

Про це повідомили у соцмережах.

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Як пише KIEVMAP, бої чутно у самому центрі Києва, а на Печерську звучать як автоматні черги, так і вибухи.

Також стрілянина йде у районі політехнічного інституту.

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Неспокійно і на Караваєвих Дачах – у Мережі очевидці публікують відео.

Тим часом у районі зоопарку, де вночі були бої, зараз є масштабна пожежа.

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