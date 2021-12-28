Понад 3 млн щеплених та бустерна доза: що відбувається з COVID-19 у Києві

У столиці 328 381 підтверджений випадок / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві виявили минулої доби 475 хворих на COVID-19. Це на 219 випадків більше, ніж учора.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Дані за добу

Загалом у столиці підтверджених випадків – 328 381. Померли за час пандемії 8136 осіб (13 – за останню добу).

Одужали – 309 671 особа (568 – за добу).

Скільки вакциновано

У місті всього вакцинували від коронавірусу 1 682 180 осіб (732 за останню добу).

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Дві дози отримали 1 725 790 осіб (2058 за добу).

Усього вакцинацій – 3 407 970.

Pfizer/BioNTech на сьогодні у столиці найпопулярніша вакцина:

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Статистика вакцинації / Фото: Міністерство фінансів України

Що таке додаткове щеплення і для кого

Додаткову дозу від коронавірусу можуть отримати кияни з низкою важких хвороб, у яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини.

Додаткову дозу вакцини одержують через 28 днів після основного курсу щеплень незалежно від того, якою вакциною вони робили щеплення.

Для кого запровадили:

Додаткову дозу вакцини можуть отримати люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини та ін.), люди з ВІЛ-інфекцією, люди після трансплантації органів, трансплантації стовбурових клітин, люди з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, люди після хіміотерапії або променевої терапії та люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

Але запровадження додаткової дози не впливає на строк дії сертифіката або міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Документ діятиме 365 днів із дати введення другої дози.

Як отримати додаткову дозу:

Зверніться до свого сімейного або профільного лікаря.

Якщо лікар визначить, що потрібна додаткова доза вакцини за медичними показаннями, він видасть направлення у довільній формі на щеплення третьою дозою.

Після цього потрібно записатися в найближчий пункт або центр вакцинації та взяти із собою на щеплення направлення від лікаря.

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