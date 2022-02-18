Понад 700 тисяч виїздів за три дні! Чи правда що люди масово покидають Київ

Влада посилює безпеку у місті / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на 100% облаштували камери на виїздах та в'їздах до міста. З їх допомогою зафіксували кількість виїздів із міста за останні три дні – 715 тисяч.

Про це написав керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич у Facebook.

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"256. Стільки камер встановлено транспортним периметром міста, і саме це я обіцяв наприкінці року. Насамперед це наша з вами безпека, яка є пріоритетом для мера Києва Віталія Кличка", – написав Оленич.

Карта із розміщенням відеокамер. Фото: Петро Оленич/Facebook

Також CDTO Києва зазначив, кількість виїздів із Києва за останні три дні – 715 000. За аналогічний період минулого тижня – 705 000, за заїздами ситуація дзеркальна.

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"Жодного масового виїзду зі столиці не зафіксовано, коливання в межах норми", – написав Оленич.

Загроза вторгнення з боку РФ

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомило з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого, проте цього не сталося.

Міністр закордонних справ Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

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Прес-секретар Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті. А представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання по комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

Нагадаємо, на тлі збереженої загрози від Росії Берлін прийняв рішення перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого.

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