Боляче бачити стан приміщень. У НАУ відреагували на моторошні фото гуртожитка

В НАУ зізнались, що в гуртожитку № 11 "близько 30% приміщень потребують капітального ремонту" / Фото: колаж "Сьогодні"

У Національному авіаційному університеті відреагували на фотографії з гуртожитку № 11, які шокували користувачів Мережі. Судячи із знімків, студенти проживають у жахливих умовах.

Заяву опубліковано на сайті НАУ.

У пресслужбі університету запевняють, що фотографії з гуртожитку не відповідають дійсності. Проте зізнались, що в гуртожитку № 11 "близько 30% приміщень потребують капітального ремонту".

"Окремі приміщення деяких гуртожитків університету, м’яко кажучи, перебувають в не найкращому стані. За останні п’ять років у жодному гуртожитку університету не було проведено капітального ремонту, а ремонтні роботи з оновлення як приміщень загального користування, так і студентських кімнат, теж не проводилися. Хоча кошти, передбачені на такі потреби, явно були, адже студенти завжди оплачували проживання відповідно до встановлених тарифів", – сказано в повідомленні.

В університеті звинувачують у всьому попереднє керівництво. Зазначають, що факти "нецільового використання бюджету НАУ і сумнівних закупівель попереднім керівництвом" зараз розслідують правоохоронці, а відділ фінансового аудиту вишу "вивчає документацію минулих років і виявляє нові й нові порушення".

"Так, шкода і боляче бачити до якого сумного стану колишньою адміністрацією ЗВО були доведені не лише приміщення гуртожитків, але й їх фасади, наприклад, та навіть входи. Першочерговим завданням, яке постало перед теперішнім керівництвом НАУ, стала термінова ліквідація систематичної заборгованості за комунальні послуги (водопостачання, електроенергія) та постійно зростаючої пені, оскільки існувала ймовірність відключення, водопостачання, опалення та електроенергії у Студентському містечку і території всього університету. Проте, не зважаючи на такий "спадок", за останні кілька місяців, нова адміністрація НАУ розпочала активну роботу з покращення матеріально-технічної бази НАУ", – запевняють в НАУ.

За інформацією пресслужби, в університеті ремонтують аудиторії, відновлюють комунікації та покрівлі гуртожитків, ремонтують освітлення і змінюють асфальт. Також адміністрація студмістечка перед початком нового навчального року закупила і встановила нові плити, поміняла матраци, подушки та постільну білизну, купила господарський інвентар.

"Передбачено участь НАУ у нещодавно затвердженій Урядом концепції державної програми з будівництва гуртожитків для студентів на 2022-2026 роки, яка передбачає ремонт і реконструкцію наявних гуртожитків, добудову недобудованих та будівництво нових по всій країні, адже на сьогодні тільки в гуртожитку №11 НАУ близько 30% приміщень потребують капітального ремонту. Університетом розроблено й власний план усунення недоліків та розбудови Студентського містечка НАУ, реалізація якого запланована в період з 2021 року по 2026 рік", – йдеться у повідомленні.

Фото: група студентів НАУ

Подробиці скандалу

У середині серпня в Києві прогримів скандал через жахливі умови в гуртожитку для студентів Національного авіаційного університету. Керівництво навчального закладу відреагувало, назвавши інформацію фейком, а фото – старими. Але учні стверджують, керівництво їх даремно назвало брехунами, адже студенти все ще змушені жити в жахливих умовах.

Гуртожиток №11 розташований у студентському містечку НАУ на вулиці Ніжинська, 29-Д. У будівлі 9 поверхів, воно має "блокову" систему. Кількість кімнат – 256, вони різні за квадратурою і розраховані на дві, три, чотири особи.

Читайте інші новини на тему: