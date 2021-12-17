Хворих менше, але є нова загроза: яка COVID-ситуація у Києві

Київ знаходиться у "жовтій" зоні карантину. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 17 грудня у Києві зафіксували понад 1300 нових випадків коронавірусу за добу. Але цієї зими чекають на новий штам "Омікрон".

Докладніше про COVID-ситуацію у столиці – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу у Києві

Станом на 17 грудня у Києві зафіксовано 1385 нових випадків коронавірусу за добу.

Загалом у столиці підтверджено 318 881 випадок COVID-19.

З початку епідемії у Києві:

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одужали 295 847 осіб (2 251 за добу)

померло 7 967 осіб (14 за добу)

У Київській області зафіксовано 181 631 випадок COVID-19 (392 нові випадки за добу).

З початку епідемії в області:

одужали 164 500 осіб (1 387 за добу)

померло 4 516 осіб (23 за добу)

Витрати Києва на COVID-19

За словами Кличка, за два останніх роки Київ виділив понад 1 млрд грн на боротьбу з коронавірусом та близько 2,2 млрд грн на доплати медикам.

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Цього року столиця виділила понад 266,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Кошти пішли на придбання:

лікарських засобів,

медобладнання,

засобів індивідуального захисту,

закупівлю ПЛР-тестів і облаштування лабораторій,

капремонт систем киснепостачання.

Він зазначив, що криза, яку спричинила пандемія коронавірусу, сильно б’є по економіці столиці. Так, за період пандемії місто недоотримало близько 8 мільярдів гривень.

Антивакцинатори почали наживатися на акціях

У розпорядженні "Сьогодні" опинилося листування з чату антивакцинаторів, які нещодавно влаштовували масштабні протести у Києві.

З повідомлення стає зрозуміло, що організатори мітингів наполегливо просять в учасників своїх мітингів гроші. Мотивують це тим, що руху потрібна фінансова підтримка. Цікаво, що просять перераховувати не гривні, а євро.

"Можна багато говорити про боротьбу, опір, підтримку, але 5 євро краще, ніж тисяча слів", – йдеться у одному з таких повідомлень.

Листування в одному з чатів антивакцинаторів. Фото: "Сьогодні"

"Омікрон" вже чекають у Києві

Появу нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон" спочатку прогнозували на наступний рік. Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.

"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.

Водночас в РНБО вважають, що небезпечна мутація коронавірусу може потрапити в Україну вже до кінця цього тижня.

Третя доза вакцини від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні показання:

мають ВІЛ;

мають онкологію;

після трансплантації органів;

ті, хто проходить імуносупресивну або імуномодулювальну терапію;

мають імунодефіцитні стани.

При цьому строк дії COVID-сертифіката не зміниться. Він буде рахуватися з дати введення другої дози вакцини від коронавірусу.

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