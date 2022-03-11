Боялися розлуки: у Києві під час війни одружилися медики (фото)

Лікар зробив пропозицію медсестрі за два дні до початку війни / Колаж "Сьогодні"

У Києві під час війни, яку розв'язала Росія, одружилися двоє медпрацівників.Молоді люди боялися, що військові дії можуть розлучити їх.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Боялися, що можуть розлучитися

Лікар-реаніматолог зробив пропозицію медсестрі блоку кардіореанімації за два дні до початку війни. Проте після початку військових дій у клінічній лікарні № 5 у Києві, де працюють закохані, почали приймати поранених.

"Одружитися зараз вони вирішили після того, як стали працювати у важких умовах військових дій. Вони боялися, що війна може розлучити. Дмитро рвався до ЗСУ. Він уродженець Сумської області. Там залишилися його батьки. Він хотів помститися за ті руйнування і вбивства, які здійснив агресор", – каже завідувач відділення Валерій Батушкін.

Лікарня стала другим будинком

Медик додає, що зараз усі лікарі постійно перебувають на робочому місці через велику кількість пацієнтів.

"І ось вони вирішили розписатися. Це сталося вчора. Ні кілець, ні фати. Вони розписалися у робочій формі, але були дуже щасливі", – додав Валерій Батушкін.

Життя триває

У селищі Авангард Одеської області пройшла весільна церемонія. Почалася вона в ЦПАУ, проте після сирени її довелося продовжити бомбосховищі.

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Також у бомбосховищі Херсона народилися два хлопчики. Медики були готові і все пройшло успішно – і для мам, і нових херсонців.

А ось у Рівненській області одружилися двоє нацгвардійців.Церемонія відбулася у забарикадованій міській раді, а також без білої сукні, друзів, батьків.

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