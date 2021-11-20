Впадали під колеса машин. У Києві жінки влаштували страйк (відео)

У Києві на страйк на площу Севастопольську вийшли чотири жінки. Вони перекрили перехід у цьому районі. Нібито вийшли на протест через відсутність опалення у будинку.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.

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Як повідомляють у Мережі, одна із жінок кидалася під колеса машин.

"Кричала, щоб їхали прямо на неї. Після початку зйомки на телефон самоліквідувалася", – йдеться у повідомленні.

У якому саме будинку немає опалення та чому – невідомо.

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Що з тарифами на тепло?

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що тарифи на тепло на 80% складаються з вартості газу та технічного стану всіх механізмів – постачальники закладають суму, яка буде потрібна для капітального ремонту тепломереж.

"Коли затверджували більшість тарифів на тепло, тоді вартість газу для теплокомуненерго була на рівні 5-5,5 грн/куб. Сьогодні їм газ пропонують по 7,42 грн/куб для опалення житлового фонду та по 16, майже 17 грн для опалення бюджетних будівель, приміщень та всього іншого. Відповідно у них зростає тариф у кілька разів", – розповів експерт.

Попенко не впевнений, що цього року виконають меморандум про непідвищення тарифів та теплокомуненерго, доведеться піднімати тарифи, адже їм потрібно компенсувати витрати з місцевого бюджету на опалення, які вони заплатять як компенсацію різниці вартості газу.

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