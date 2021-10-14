БТРи, безпілотники і снайперські гвинтівки. У центрі Києва розмістили військову техніку (фото, відео)

У Києві проходить виставка техніки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Михайлівській площі в День захисника і захисниць України організували виставку бойової військової техніки "Цифрове майбутнє армії".

Журналісти "Сьогодні" зібрали фото і відео з виставки.

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На Михайлівській площі Києва зараз особливо багатолюдно – кияни та гості столиці прийшли подивитися на техніку військових і силовиків.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Протягом декількох днів на Михайлівській площі показують новітні і модернізовані машини: бронеавтомобілі, БТРи, техніку, яка шукає міни, квадроцикли, снайперські гвинтівки і багато іншого.

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Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

З ранку на виставці побували вже сотні людей.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Військові дозволяють всім охочим сідати в салон і фотографуватися.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Що ще проходить у столиці?

У Києві сьогодні, 14 жовтня, українські націоналісти проводять "Марш слави УПА". У парк підтяглися і організатори Маршу – лідери партій "Національни корпус" і ВО "Свобода". Учасники маршу пройдуть центральними вулицями столиці.

Свято "Покров у Пирогові" пройде в Національному музеї народної архітектури та побуту України.

пройде в Національному музеї народної архітектури та побуту України. Урочистості пройдуть і в музеї "Мамаєва слобода". Тут обіцяють різноманітні майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок, соломоплетіння, гончарства. Обіцяють варити козацький куліш у великому казані. А для гостей співатимуть народні пісні народний фольклорний колектив "Божедаров".

Тут обіцяють різноманітні майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок, соломоплетіння, гончарства. Обіцяють варити козацький куліш у великому казані. А для гостей співатимуть народні пісні народний фольклорний колектив "Божедаров". О 13:00 14 жовтня буде розпочато концерт Київського академічного ансамблю української музики "Дніпро" з нагоди Дня захисників і захисниць України в Парку культури і відпочинку "Перемога".