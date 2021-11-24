Будьте уважні! Киян попередили про ожеледицю на дорогах

У столиці очікується погіршення погоди. Фото: колаж "Сьогодні"
Вранці у середу, 24 листопада, у Києві та області водіїв попередили про небезпеку. На дорогах очікується ожеледиця.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
На дорогах буде небезпечно
24 листопада у Києві та області на дорогах очікується ожеледиця – І рівень небезпеки.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Погода на 24 листопада
У середу, 24 листопада, в Україні прогнозують суху погоду. Водночас в країні буде холодно.
Упродовж дня на території України очікується мінлива хмарність. Вітер — 7-12 м/с.
На заході температура становитиме 3-6 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +2 градусів.
У північних регіонах температура становитиме 1-6 градусів тепла. На півдні — +1-6 градусів.
У Києві опадів не прогнозують, 2-4 градуси тепла, а в Сімферополі також буде сухо, +4-6 градусів.
Якої погоди чекати цієї зими?
Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.
"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.
Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.
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