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"Був Київ зелений, став бетонний". У центрі столиці масово рубають дерева (фото)

Тетяна Очеретяна
4 січня, 17:50
У Києві чоловіки зі спецтехнікою прибрали дерева зі схилу біля НСК "Олімпійський" – як відреагували місцеві жителі

У Києві "оголили" схил Черепанової гори / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі столиці повалили всі дерева на південно-західному схилі Черепанової гори. У Мережі обговорюють, навіщо зачистили місце, де раніше відпочивало багато людей.

Фото з місця опублікував мешканець Києва Кирило Степанець.

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Степанець наголосив, що раніше на цьому місці відпочивали місцеві мешканці.

На місце пригнали спецтехніку. Фото з групи "Сусіди. Голосіїв"

"Просто вже немає слів. Коли мені було шість років, батьки відвели на теніс. Ми займалися в чудовому, затишному лісопарку прямо в центрі міста! Старожили Печерську пригадують, як тут бігали білочки, як гомоніло пташине царство", – написав він.

Схил залишився майже без дерев. Фото: Кирило Степанець

Як відреагували у Мережі?

У соцмережах жителі Києва цікавляться, чи викликали поліцію. Люди вважають, що територію зачистили для нових будівель.

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На місці працювали кілька людей. Фото з групи "Сусіди. Голосіїв"
  • Де це відбувається? Поліцію викликали?
  • Знаю, що ділянка у приватній власності, а значить фактично що хоче, те й робить. На жаль. Припускаю, що буде черговий БЦ, а можливо, і готель.
  • Київ був найзеленішою столицею світу, а нині одні забудови, ТРЦ, заправки, стоянки та бруд.
  • Хто не знає, вся територія за Олімпійським, зелена зона, забудовуватиметься впритул під капонір, це перші "дзвіночки" готують навесні.
  • Житловий будинок буде. Будує Лота МНВ, і земля їхня давно.
  • Був Київ зелений, став бетонний!
  • Відкритий бандитизм серед білого дня. Вимагайте документи та дозволи. Немає документів – викликайте поліцію.