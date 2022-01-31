Чого чекати від погоди у Києві у перші дні лютого – прогноз

У столиці йтиме невеликий сніг / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києвіцього тижня буде прохолодною, а опади синоптики прогнозують лише у неділю. Максимум температура повітря у столиці вдень опуститься до 5 градусів морозу.

Про це повідомляє gismeteo.

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Сьогодні у місті варто очікувати до 1 градуса тепла, а ось завтра, 1 лютого, у Києві температура повітря опуститься до -3 градусів.

2 лютого у столиці буде близько 0 градусів, але у четвер температура повітря знову почне опускатися. Стовпчики термометрів покажуть 1 градус морозу.

4 лютого стане ще холодніше. Вдень буде до -5 градусів. 5 та 6 лютого у Києві знову буде "плюс". Температура повітря прогріється до 1 градуса тепла.

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Опади варто очікувати лише 5 та 6 лютого. В решту днів у Києві буде суха погода.

Погода у Києві на тиждень. Скрін: gismeteo.

Якою буде температура?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні",що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Авт.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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