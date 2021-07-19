Чорне небо і стіна з дощу: Київ накрив потужна злива з грозою (відео)

Київ другий день поспіль накриває негода. У місті почався сильний дощ і гроза, піднявся вітер.
Місцеві жителі публікують у Мережі відео з різних районів столиці.
Станцію "Берестейська" підтопила сильна злива – її закрили на вхід і вихід. Також затопило дороги недалеко від метро "Мінська".
На записі видно, що від сильного дощу на вулиці стала погана видимість.
Також на вулиці розбушувався вітер. Б'ють блискавки і чути грім. Така зараз обстановка на Виноградарі, місцеві жителі кажуть, через кілька хвилин зливи в їхньому районі почався град.
Тим часом в інших районах негода тільки наближається. Хоча зараз лише обід, небо стало чорним.
Зазначимо, негода вирує і під Києвом. Таке небо зараз у Вишневому.
У селі Софіївська Борщагівка також бушує стихія.
Нагадаємо, раніше Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносив все на своєму шляху.
Крім того, в Україні оголошено штормове попередження, а також високий рівень пожежної небезпеки.
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