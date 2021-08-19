Чернишов може відмовитися від крісла Кличка. Чому?

Віталія Кличка на посту мера можуть замінити на Олексія Чернишова / Колаж "Сегодня"

На цьому тижні в Києві активно обговорювали можливе зміщення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка. Згідно з отриманою "Сегодня" інформації, це крісло може дістатися міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову. Однак є ймовірність, що міністр може і відмовитися.

У тому, що сам Чернишов захоче поміняти крісло міністра на посаду столичного градоначальника, сумніваються політологи. Все-таки в бюрократичній ієрархії міністр перебуває вище градоначальника. Однак і значення столичного регіону не можна применшувати.

"Тут справа така. Якщо партія скаже "Треба!", то комсомол, а в цьому випадку, міністр відповість -" Є! "- каже політолог Володимир Фесенко. – Насправді статус і вплив керівника КМДА не менш серйозні, ніж посада міністра. Це шанс для Чернишова вийти під софіти і продемонструвати свої можливості як керівника столичного рівня".

До речі, поки Олексій Чернишов не підтверджує інформацію про те, що його кандидатуру розглядають як майбутнього главу КМДА.

Нагадаємо, що Віталій Кличко вважає, що центральна влада чинять на нього тиск. Він навіть одного разу заявив, що такого не було навіть при Януковичі.

Нині мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко заявляє, що правоохоронці з обшуками гальмують роботу комунальних служб, що також є тиском на нього.