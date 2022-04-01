Щоб уникнути колапсу: киян закликали не ігнорувати рахунки за електроенергію

Кияни просять оплачувати рахунки за електроенергію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Київська міська державна адміністрація закликає жителів столиці сплачувати за електроенергію, адже що від цього залежить робота столичних енергетиків, які забезпечують електропостачання в умовах війни.
Про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА.
"Енергетики столиці не припиняють свою роботу і закликають підтримати їх оплатою послуг. Адже від цього залежить можливість закуповувати матеріали та пальне і оперативно усувати пошкодження мереж, зокрема, внаслідок обстрілів", – йдеться у повідомленні.
Киянам нагадують, що на час війни місто відмовилося від розсилок паперових платіжок, тоже розрахуватися за світло містяни можуть наступним чином:
- у відділеннях банків;
- дистанційно, використовуючи онлайн-сервіси свого електропостачальника;
- на сервісах онлайн-банкінгу;
- за домогою інших платіжних системами (Portmone, iPaу).
Зазначимо, що раніше міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців за можливості розраховуватись за спожиту електроенергію, для забезпечення роботи енергосистемі країни.
В Україні розширили перелік установ для видачі пенсій
Українці, які змушені були виїхати з рідного міста через війну, можуть отримати пенсії у будь-якому відділенні Ощадбанку, навіть якщо раніше соціальні виплати проводились до відділень Укрпошти.
Як отримати пенсію в Ощадбанку замість Укрпошти:
- знайти працююче відділення банку місті, де ви перебуваєте;
- зайти до банку з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера та пенсійним посвідченням (якщо є).
Зазначається, що українці, яким пенсії нараховують на банківські картки, отримуватимуть кошти у банку безготівковим перерахуванням.