"Щоб зробити пам'ятник Зеленському!" У Києві розвалили павільйон "Кураж Базару" (фото)

Володимир Зеленський доручив розпочати будівництво президентського університету. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на ВДНГ розвалили павільйон, де проходив "Кураж Базар". На його місці будуватимуть Президентський університет.

Про це в Instagram повідомила засновниця "Куражу" Олена Гудкова.

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Вона розповіла, що не отримала навіть звістки, що павільйон почали демонтувати. Інформацію побачила в соцмережах.

Павільйон почали розбирати. Фото: Олена Гудкова/Instagram

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Поставили перед фактом

За її словами, про те, що контракт на ВДНГ не продовжать, її команда дізналася на початку літа 2021 року. Також вона стверджує, що ніхто не приходив до неї з питаннями про те, що буде після руйнування павільйону та яких фінансових збитків вона зазнає.

"Розуміючи, що на рівних із президентом ми не поборемося за павільйон, я для себе одразу вирішила, що не хочу скандалити, доводити щось і махати кулаками, тому прийняла обставини і поводилася гідно не лише в публічному полі, а й з командою, не дозволяючи собі виносити сміття з хати, як мені радило багато моїх досвідчених друзів. Я ніде не писала, як зломила нас із командою ця ситуація і підхід нових "орендарів", як ми розпродавали дитячий інклюзивний майданчик, якісь декорації, меблі за пів копійки, щоби хоч щось, скільки довелося просто викинути", – розповіла Гудкова.

Фінансові втрати

Гудкова повідомила, що їй пропонували орендувати інший павільйон на ВДНГ.

"Але навіть якби ми вирізали і вставили всі вдосконалення, що зробили в павільйоні 19 на 6 млн гривень за три роки, крім оплати оренди, ми все одно й близько не дійшли б до того, що мали вже", – додала засновниця "Куражу".

За її словами, вона не отримала навіть пропозиції про допомогу або компенсацію вкладень, а також варіантів адекватного переміщення цілком значущої соціальної, культурної міської події.

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Гудкова вирішила домогтися компенсації у розмірі 1 млн гривень за встановлений у 2021 році на гроші благодійників новий ліфт. Але поки що ці гроші не отримали, і невідомо, чи це вдасться.

Реакція соцмереж

У Мережі обурені розвитком подій. Про "Кураж" згадують як про одну з найкращих локацій у Києві.

"Кураж" і всі спогади про нього назавжди десь глибоко в серці. Це як втрата близької людини, і особливо сумно дізнатися, які є справжні причини того, що українці її втратили", – пишуть під публікацією Гудкової.

Там же багато відомих особистостей висловлюють підтримку та пропонують допомогу.

Так згадують про "Кураж Базар". Фото: скріншот із Instagram

Водночас президента сварять за те, що він взагалі вирішив збудувати президентський університет.

"Павільйон розвалили для того, щоб побудувати на 16 гектарах так званий Президентський університет (імені чинного президента). Напевно, це взагалі не найгірше бажання — побудувати величезний сучасний та гарний виш, але!.. Заявлений бюджет Президентського університету на ВДНГ – 250 млн доларів. Відремонтуйте те, що вже (або ще!) існує, долбо**и, а потім нове будуйте!" – написав у Facebook Ярослав Коган.

"Найкрасивіший павільйон на ВДНГ прямо зараз знищується заради того, щоб Зеленський зробив пам'ятник імені коханого себе", – пишуть у соцмережах.

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