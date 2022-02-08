Щоб жити, а не виживати. Якою має бути комфортна зарплата у Києві

Названо зарплату для комфортного життя у Києві. / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителям Києва необхідно заробляти щонайменше 25 тисяч гривень на місяць, щоб комфортно жити у столиці. Без оренди житла щомісячні витрати становлять 13,1 тис. гривень на місяць.

Про це свідчать дані сервісу Numbeo за результатами опитування майже 450 киян за останні 12 місяців.

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Скільки потрібно платити за житло

Щоб орендувати однокімнатну квартиру, доведеться витратити приблизно 17 тисяч на місяць у центрі міста та від 11 тисяч за межами центру.

Трикімнатна квартира обійдеться у 32 тисячі у центрі та 17 тисяч за межами центру.

Потрібно також враховувати вартість комуналки. На це кияни додатково витрачають у середньому 3 тисячі гривень на місяць.

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Ціни на продукти

Вартість товарів часто змінюється, але за останній рік у середньому за найнеобхідніші товари потрібно було заплатити таку суму:

Молоко (1 л) – 29,80 грн

(1 л) – 29,80 грн Білий хліб (500 грн) – 20,94 грн

(500 грн) – 20,94 грн Рис (1 кг) – 35,47 грн

(1 кг) – 35,47 грн Яйця (12 шт.) – 42,20 грн

(12 шт.) – 42,20 грн Сир (1 кг) – 219,60 грн

(1 кг) – 219,60 грн Куряче філе (1 кг) – 120,12 грн

(1 кг) – 120,12 грн Яловичина (1 кг) – 188,64 грн

(1 кг) – 188,64 грн Яблука (1 кг) – 21,96 грн

(1 кг) – 21,96 грн Картопля (1 кг) – 13,77 грн

(1 кг) – 13,77 грн Цибуля (1 кг) – 10,71 грн

(1 кг) – 10,71 грн Пляшка вина – 150 грн

– 150 грн Пляшка пива (0,5 л) – 22,88 грн

(0,5 л) – 22,88 грн Цигарки – 62 грн.

Ціни на транспорт

Для того щоб скористатися метрополітеном, потрібно витратити 8 гривень за одну подорож. Місячний проїзний коштуватиме 350 гривень.

Ціни на таксі по місту стартують від 50 гривень, вартість одного кілометра – 7 гривень

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Бензин коштує від 30,62 гривні за літр.

Розваги та дозвілля

Для того щоб сходити в недорогий заклад у Києві, потрібно бути готовим витратити близько 200 грн. У ресторані середнього класу вечеря із трьох страв на дві персони коштує 800 гривень.

Меню в McDonalds або комплексний обід коштує 130 гривень.

0,5 літра розливного пива коштує 30 гривень, чашка капучино – 38 гривень, банка кока-коли – 16 гривень, пляшка води – 12 гривень.

Похід у кіно у Києві коштує в середньому 123 гривні.

Місячний абонемент у фітнес-клуб коштує 759 грн. Одна година оренди тенісного корту у вихідні дні – 384 грн.

Одяг і взуття

Одна пара джинсів Levis 501 або подібних у Києві коштує близько двох тисяч гривень, але можна знайти й дешевше. Ціни стартують від 800 гривень.

Літня сукня у мережевому магазині коштує у середньому 1,2 тисячі гривень.

Пара кросівок Nike середнього класу – 2,6 тис. гривень, пара чоловічого шкіряного ділового взуття – 2,9 тис. гривень.

Якщо у вас є дитина

За приватний садок потрібно віддати за місяць понад 10 тисяч гривень.

Щоб влаштувати дитину до International Primary School, потрібно віддати понад 202 тис. грн на рік.

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