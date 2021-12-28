Дивом ніхто не постраждав: у Києві автомобіль влетів у дерево (відео)

На місце аварії викликали поліцію/Колаж: "Сьогодні"
У Києві неподалік станції метро Лівобережна сталася дорожньо-транспортна пригода. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
Деталі аварії
"Водій, в класичному столичному стилі, вирішив різко перестроїтись з крайнього правого ряду на лівий, підрізавши потік автомобілів. Але щось пішло не так і машина вилетіла на газон, врізавшись в сосну", — йдеться у повідомленні.
У ДТП дивом ніхто не постраждав. На місці інциденту чекають правоохоронців.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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