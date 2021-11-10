COVID-19 дедалі частіше вражає дітей. Школярі Києва переходять на "дистанційку" – дата

Як в Україні навчаються школярі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві школярі 1-4 класів перейдуть на дистанційне навчання з наступного понеділка, 15 листопада.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу.

Реклама

У столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусною хворобою та підозрою на ковід. Четверо з них – у реанімації. Такої кількості дітей у лікарнях не було у всі попередні хвилі епідемії.

"Збільшується кількість хворих дітей. Тому наступного тижня учні, зокрема молодшої школи, 1-4 класів, за парти не повернуться і продовжать навчання в дистанційному режимі. Ми не можемо ризикувати здоров'ям дітей, а також їхніх родин. Чимало дітей переносять вірус безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення", – сказав Кличко.

Він попросив батьків, які проти віддаленої форми навчання, з розумінням поставитися до нових правил.

Коронавірус у Києві

Минулої доби, 9 листопада, у Києві зафіксували 1740 підтверджених випадків захворювання на ковід (всього 272 768). 73 особи вчора померли, а 975 – одужали.

Реклама

Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: