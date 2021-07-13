Справа на 2,7 млн гривень: в "Укрзалізниці" підозрюють начальника локомотивного депо

Керівнику, який навмисне заподіяв матеріальну шкоду, загрожує від трьох до шести років в'язниці

На УЗ розкрадали гроші, які були виділені на ремонт рухомого складу. Фото: колаж "Сьогодні"

Начальника локомотивного депо ВАТ "Укрзалізниця" підозрюють у завданні збитків на 2,7 грн при закупівлі запчастин. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Facebook.

Так, в 2019 році в локомотивному депо "Київ-Пасажирський" вирішувалося питання ремонту і технічного обслуговування тягового рухомого складу. Загальна вартість робіт оцінювалася в 15 млн гривень.

"У цей же час, начальник депо, будучи обізнаним про загальну вартість вказаних робіт, а також про процедуру здійснення державних закупівель, діючи в інтересах одного із приватних підприємств, умисно роздробив предмет закупівлі та, в подальшому, уклав із підприємством низку договорів на придбання запасних частин за значно завищеними цінами", – йдеться в повідомленні.

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В результаті "Укрзалізниці" завдано матеріальних збитків на суму 2,7 млн гривень.

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Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

Це вже не перший скандал, пов'язаний з УЗ за останній час. Тільки за минулий тиждень мали місце такі події:

9 липня в поїзді "Укрзалізниці" повідомлення Одеса – Маріуполь в одному з вагонів випало вікно разом з рамою. На записі, який потрапив в соцмережі, видно, що раму вікна просто поставили поруч. Судячи з вигляду, ремонту це вікно вже не підлягає.

разом з рамою. На записі, який потрапив в соцмережі, видно, що раму вікна просто поставили поруч. Судячи з вигляду, ремонту це вікно вже не підлягає. 10 липня через аварію знесло опори контактної мережі, в результаті чого 13 рейсів затрималися більш, ніж на чотири години.

Раніше ми писали, що пов'язані з керівництвом НКРЕКП трейдери нанесли державі збитків на 300 млн грн.

Також ми повідомляли, що в Києві директора приватного підприємства підозрюють у відмиванні 78,6 млн гривень. За даними слідства, він разом зі спільником незаконно легалізував майно.