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Тримають оборону! ЗСУ відбили напад на військову частину у Києві

Ксения Тесленко
26 лютого, 04:42
Російські окупанти атакували одну з військових частин на Проспекті Перемоги

У Києві супротивник обстріляв військову частину. Колаж "Сьогодні"

У Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги, поряд підірвали міст.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

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Деталі

"Військові злочинці РФ атакували одну з військових частин у Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбитий", – йдеться у повідомленні.

Раніше у мережі показали ще відео вибухів біля станції метро "Берестейська".

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Бої за Київ

На вулицях Києва ведуться активні бойові дії , повідомляє Київська державна міська адміністрація. Влада переконливо просить жителів столиці зберігати спокій і бути максимально обережними.

Що потрібно робити прямо зараз:

  • Якщо ви в укритті – Не покидайте його.
  • Якщо ви вдома – Не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні.
  • Прикрийтеся чимось , що завадить пораненню від уламків та куль.
  • Якщо ви почуєте сирени повітряної тривоги – негайно вирушайте до найближчого укриття .

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