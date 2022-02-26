Тримають оборону! ЗСУ відбили напад на військову частину у Києві

У Києві супротивник обстріляв військову частину. Колаж "Сьогодні"

У Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги, поряд підірвали міст.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

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Деталі

"Військові злочинці РФ атакували одну з військових частин у Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбитий", – йдеться у повідомленні.

Раніше у мережі показали ще відео вибухів біля станції метро "Берестейська".

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Бої за Київ

На вулицях Києва ведуться активні бойові дії , повідомляє Київська державна міська адміністрація. Влада переконливо просить жителів столиці зберігати спокій і бути максимально обережними.

Що потрібно робити прямо зараз:

Якщо ви в укритті – Не покидайте його.

– Не покидайте його. Якщо ви вдома – Не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні.

– Не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні. Прикрийтеся чимось , що завадить пораненню від уламків та куль.

, що завадить пораненню від уламків та куль. Якщо ви почуєте сирени повітряної тривоги – негайно вирушайте до найближчого укриття .

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