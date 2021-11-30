Дешевше не буде. Скільки мешканці Києва заплатять за комуналку у грудні

Які будуть ціни за комуналку у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 грудня на українців чекають нові тарифи на комуналку. І мешканців столиці вони не потішать.

Сайт "Сьогодні" зібрав ціни за всі комунальні послуги для киян.

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Газ

Із 1 травня цього року українців перевели на річні газові контракти. Вони діятимуть до 30 квітня 2022 року, і ціни на них можуть лише знижуватися. Споживачі з річним контрактом отримуватимуть газ за фіксованою ціною 12 місяців.

Як пише "Газправда", у грудні одразу 36 газопостачальних компаній встановили ціни нижче за 8 грн за кубометр. Порівняно з листопадом знизили цінники лише чотири компанії.

Якою буде ціна на газ? Статистика "Газправди"

Найнижчу ціну запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп (ETG.UA) – 7,799 грн за кубометр. Найвищий цінник у Херсонської обласної енергопостачальної компанії – 13,5 грн за кубометр.

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Вода

"Київводоканалу" за воду киянам доведеться заплатити 25,38 грн (з ПДВ) за 1 м куб.

13,344 грн. (В т. с. ПДВ 2,224 грн) за 1 куб. м водопостачання;

12,036 грн. (у т. ч. ПДВ 2,006 грн.) за 1 куб. м водовідведення.

Електроенергія

У Кабміні уточнюють, що з 11 серпня 2021 року українці платять за електроенергію від 1,44 до 1,68 грн/кВт·год із ПДВ.

Розмір тарифу залежить від обсягу споживання: до 250 кВт/год або більше. Такі розцінки будуть і цієї зими. Вони діють до 30 квітня 2022 року.

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Гаряча вода та опалення

Цього опалювального сезону тарифи на тепло залишаться на рівні минулого року: 1654,41 грн із ПДВ за 1 Гкал тепла.

За гарячу воду мешканцям квартир із рушникосушарки доведеться заплатити 97,89 грн за кубометр, без рушникосушарки – 90,54.

Вивіз сміття

За даними "Київкомунсервісу", мешканцям багатоповерхівок, у яких працюють сміттєпроводи, доведеться заплатити більше, ніж тим, хто їх не має. Цієї зими будуть такі тарифи: