Диплом недорого: СБУ спіймала радницю ректора столичного ВУЗу на отриманні хабара

Жінка за хабарі "гарантувала" отримання дипломів про закінчення вищого навчального закладу без фактичного навчання та складання іспитів

Момент отримання хабара. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України викрила радницю ректора столичного ВУЗу на "торгівлі" дипломами. Вартість "послуг" стартувала від 1,5 тис. доларів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

Радник ректора за хабарі "гарантувала" отримання дипломів про закінчення вищого навчального закладу без фактичного навчання та складання іспитів.

"Налагодили корупційний механізм отримання грошей від претендентів вищої освіти. За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у відновленні в ВУЗі і отриманні випускних дипломів поза встановленими вимогами навчальної програми", – йдеться в повідомленні.

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Зараз затриманій повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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СБУ на затримання. Фото: СБУ

Тривають слідчі дії.

Раніше ми писали, що доценту київського вузу загрожує 8 років в'язниці за розбещення 12-річної дівчинки.

Нагадаємо, затриманий при отриманні хабара заступник глави Харківської обласної ради повинен залишитися під вартою до 20 вересня або внести заставу в 4,75 млн грн і тоді вийти на свободу.