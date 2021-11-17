Дистанційка – все. Київські школярі повертаються за парти

В Україні школярі йдуть на канікули. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 22 листопада відновлять навчання у очному форматі у всіх школах. За парти повернуться учні всіх класів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", – написав Кличко.

Зазначимо, раніше глава міста заявляв, що у столиці діти стали більше хворіти на COVID-19 у складній формі. Проте на сьогоднішній день можна побачити, що добова захворюваність серед школярів знизилася через те, що діти навчаються дистанційно.

Коли у Києві послаблять карантин?

За словами мера міста Віталія Кличка, це станеться як тільки динаміка захворюваності у Києві почне зменшуватися.

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Водночас, головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Сьогодні" заявив, що показники у Києві не говорять про стабілізацію з рівнем захворюваності. У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні після запровадження "червоної зони".