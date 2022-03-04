Диверсант хотів пронести гранату в київське метро

Копи затримали чоловіка / Колаж "Сьогодні"

У Києві правоохоронці затримали в метро, яке зараз служить для людей, як укриття, чоловіка з гранатою. Тепер йому загрожує до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Чоловік хотів зайти на станцію метро "Славутич". Поліцейські почали перевіряти у нього документи, проте помітили гранату, яку порушник намагався занести на станцію.

"Злочинець тримав гранату Ф1 і запал до неї у звичайному пакеті", – йдеться у повідомленні.

У столичному метро затримали диверсантів із небезпечною іграшкою

У київському метро поліція затримала п'ятьох диверсантів.В одного при собі був плюшевий ведмедик із зашитими всередині патронами. Інший через месенджери передавав ворогові оперативну інформацію щодо українських військових.

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Як розповів очевидець, одного з диверсантів вирахувала жінка на пероні. Після цього підключилися інші люди та виявили інших. Коли допитували одного з них, то питали щось про білоруські документи.