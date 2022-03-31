Для Оболоні та Печерська: до Києва прибула чергова партія гуманітарної допомоги

До Києва прибула нова партія гуманітарної допомоги / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Жителі Києва, як і більшість українців, продовжують потерпати від навали російських ординців. Столиця нашої держави теж потрапила під часті обстріли з боку загарбників, які завдали чималої шкоди міській інфраструктурі. Тож Фонд Ріната Ахметова продовжує збирати гуманітарну допомогу для постраждалих міст

Так, сьогодні 20 тисяч продуктових наборів передали до Шевченківського, Печерського та Оболонського територіальних центрів соцзахисту.

Реклама

У продуктових наборах для киян є харчі першої необхідності, зокрема:

згущене молоко;

борошно;

макарони;

цукор;

консервоване тушковане м‘ясо.

Додамо, що необхідну гуманітарну допомогу з початком війни вже отримали усі 10 столичних районів і Київський міський територіальний центр соцобслуговування.

Реклама

Гуманітарна допомога призначена для людей, які перебувають на обліку соцслужб. Насамперед це люди похилого віку та з обмеженими можливостями.

Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3,5 млн життів були врятовані на Донбасі.

Реклама

Підтримка під час війни

У деяких містах, які атакують війська Росії, назріває гуманітарна криза. Окупанти не жаліють нікого та нещадно обстрілюють цивільних, а також не дають ані вивезти людей, ані привезти їм найнеобхідніше.

Водночас, якщо з'являється нагода, інші українські міста отримують гуманітарну допомогу. Наприклад, нещодавно продуктові набори отримали українці Святогірська, Лиману та Волновахи.