Для пенсіонерів у Києві з'явиться безкоштовна послуга: як нею скористатися

В Києві безкоштовно стерилізуватимуть тварин. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві стартувала кампанія з безкоштовної стерилізації домашніх тварин, яких утримують пенсіонери. Зробити це можна буде до 15 березня.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Скористатися послугою зможуть лише люди старшого віку, що мають пенсійне посвідчення та мешкають у столиці.

Ветеринари стверджують, що домашні тварини іноді поповнюють чисельність безпритульних через безвідповідальність їхніх власників, тому важливо стерилізувати всіх тварин: як домашніх, так і вуличних.

Цю процедуру важливо зробити доступною для незахищених верств населення, до яких належать люди старшого віку.

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Як будуть стерилізувати тварин

До середини березня пенсіонери зможуть безкоштовно стерилізувати своїх котів та собак у клініках комунального підприємства за умови попереднього запису за телефоном: 067-218-32-65.

Адреси клінік:

вул. Вірменська, 29;

вул. Електротехнічна, 5-А;

вул. Ярославська, 13-А.

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